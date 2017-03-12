وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إلى اليابان، في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو، ولي عهد اليابان ناروهيتو.
كما كان في استقباله سفير المملكة لدى اليابان أحمد يونس البراك، وأعضاء السفارة السعودية في طوكيو.
يذكر أن خادم الحرمين يقوم بجولة آسيوية، زار خلالها ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، ومن المقرر أن تشمل كلاً من اليابان والصين والمالديف، ثم الأردن لترؤس وفد المملكة في فعاليات القمة العربية.وفق “أخبار 24”.
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