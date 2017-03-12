أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة متهمين من الجنسية الإثيوبية؛ لتورطهم في سلب أموال عدد من عملاء البنوك، وذلك بتعقبهم بعد خروجهم منها وتهديدهم بالسلاح.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إنه بعد ورود عدد من البلاغات من عملاء بنوك بشمال وشرق العاصمة الرياض، تم تكثيف عمليات البحث والتحري، التي أفضت لتحديد هوية المتهمين الثلاثة، ومن ثم القبض عليهم الواحد تلو الآخر من خلال كمائن محكمة.
وأضاف أن المقبوض عليهم أقرّوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ تسع جرائم ضد عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ بعد تهديدهم بـ”ساطور”.
وتابع أنه تم التحفظ على المضبوطين، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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