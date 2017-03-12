وثّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة جدة، قيام شخص باقتحام المدرسة والاعتداء على أحد الطلاب بركله وصفعه على وجهه.
وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة دخول الطالب إلى ساحة المدرسة، بينما يتبعه شخص محاولاً جذبه إلى الخارج، قبل أن يُسقط الطالب أرضاً، ثم يقوم بصفعه وركله، ومن ثم مغادرة المدرسة.
من جهته، أبان المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحرير محضر بالواقعة من قِبل إدارة المدرسة وإحالة القضية للشرطة، فيما وجّه مدير تعليم جدة بفتح تحقيق في الواقعة.
وفق “أخبار 24”.
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