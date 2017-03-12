أفادت مصادر مطلعة أن الدفعة الجديدة من المنتجات السكنية التي ستعلن عنها وزارة الإسكان، ضمن حملة “سكني” يوم الأربعاء المقبل، ستشمل قرابة 19 ألف منتج، من ضمنها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن منطقة جازان ستحظى بمجموعة من المنتجات السكنية التي ستعلن في الدفعة الجديدة.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أسماء وبيانات مستفيدي الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، حيث بلغ جملة المنتجات التي تم إعلانها 15653 منتجاً سكنياً من بينها 7700 قرض تمويلي، وذلك ضمن 280 ألف منتج سكني ستعلنها الوزارة خلال عام 2017.
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