ذكرت مصادر أن وزارة المالية ألزمت الجهات الحكومية بتحديد سقف لميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، وذلك لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الجزيرة” أنه تم وضع آلية مشروع الميزانية وفق عدد من الضوابط، منها إعداد أسقف مبدئية لكل جهة لاستخدامها في مشروع ميزانيتها، وتم تحديد موعد استقبال مسودة الميزانية في 30/ 7/ 1438هـ.
وأشارت إلى أن على كل جهة تقديم ثلاثة سيناريوهات بالنفقات الرأسمالية (وهي المحافظ والأساسي والطموح)، بحيث يكون السيناريو “الأساسي” متوافقاً مع السقف المبدئي، ويكون “المحافظ” أدنى بنسبة 20%، و”الطموح” أعلى بـ20%.
وأوردت المصادر ذاتها أن وزارة المالية ألزمت الجهات الحكومية كذلك بتقديم دراسة جدوى بالنفقات الرأسمالية الخاصة بأي مشروع جديد.
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