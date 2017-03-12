أوردت مصادر أن جامعة الجوف شرعت في استقطاب أكاديميين من تونس، بدرجة “أستاذ” و”أستاذ مشارك” و”أستاذ مساعد”، وذلك في 133 تخصصاً علمياً ونظرياً.
وأوضحت المصادر أن الجامعة أعلنت عبر الملحقية الثقافية بتونس عن حاجتها للتعاقد مع أكاديميين في تخصصات مختلفة، منها 33 تخصصاً نظرياً، من بينها أصول الفقه، والفقه المقارن، ومقاصد الشريعة، والقانون، وصعوبات تعلم، ورياض أطفال، بالإضافة للدراسات الإسلامية، واللغة العربية، وغيرهما.
وأبانت وفقاً لصحيفة “الوطن” أن من ضمن التخصصات العلمية التي أعلنت عنها الجامعة: علوم الحاسب الآلي والمعلومات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والطب، والتمريض، والهندسة، وغير ذلك.
وبحسب إحصاءات حديثة فإن نسبة الأكاديميين الأجانب بجامعة الجوف وفروعها في القريات وطبرجل وسكاكا تصل إلى 61%، مقابل 39% للأكاديميين السعوديين في التخصصات النظرية والإنسانية.
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