تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، استقبال طلبات المتقدمين لوظائفها الشاغرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي www.moi.gov.sa ، ويستمر حتى يوم الخميس 17 / 6.
وجاءت الوظائف الشاغرة برتبة عريف لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة أو التقنية أو ما يعادلها في تخصصات “تقنيات الانترنت الويب – برمجيات الحاسب – شبكات الحاسب – أنظمة الشبكات – صيانة حاسب آلي”، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية ومعهد الإدارة العامة أو ما يعادلها ، ورتبة “جندي” لخريجي الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.وفق “تواصل”.
الوظائف الفنية برتبة “عريف”
اسم الوظيفة
المؤهل المطلوب
الشروط المطلوبة
ملاحظات
عريف فني/حاسب الي دبلوم الكلية التقنية والكليات المتوسطة او ما يعادله بتخصص “تقنيات الإنترنت الويب- برمجيات الحاسب -شبكات الحاسب- انظمة الشبكات- صيانة حاسب آلي”
إجادة السباحة
الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة “جندي أول”
جندي أول إطفاء وإنقاذ
دبلوم الكلية التقنية او الكليات المتوسطة او معهد الادارة العامة او ما يعادلها بكافة التخصصات
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
جندي أول قائد ومشغل آليات
دبلوم الكلية التقنية او الكليات المتوسطة او معهد الادارة العامة او ما يعادلها بكافة التخصصات
*أن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية المفعول .
*إجادة السباحة .
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
جندي أول مسعف
دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية في مجال
1- إسعاف
2- طب طوارئ
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (مسعف – طب طوارئ)
جندي أول مفتش سلامة
دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية في مجال
1- تقنية كهربائية
2- تقنية ميكانيكية
3– تقنية كيميائية
4– تقنية تشييد
• إجادة السباحة
جندي أول إداري
دبلوم لمدة سنتين
فأكثر بعد الثانوية في مجال:
1 – الحاسب الآلي
2- سكرتارية
3- إدارة مكتبية
• إجادة السباحة
جندي أول محاسبة
دبلوم الكلية التقنية أو الكليات المتوسطة أو معهد الادارة العامة او ما يعادلها بتخصص محاسبة
• إجادة السباحة
جندي أول فني حاسب آلي ( دعم فني)
دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية في مجال الدعم الفني .
• إجادة السباحة
جندي أول فني مختبرات طبية
دبلوم لمدة سنتين فاكثر بعد الثانوية في تخصص المختبرات الطبية .
• إجادة السباحة
جندي أول فني كهرباء محركات ومركبات
دبلوم لمدة سنتين فاكثر بعد الثانوية في مجال كهرباء أو الكترونيات للمحركات والمركبات.
• إجادة السباحة
جندي أول فني الكترونيات
دبلوم لمدة سنتين فاكثر بعد الثانوية في مجال:
1- الالكترونيات
2- الاتصالات.
• إجادة السباحة
جندي أول فني ميكانيكا محركات ومركبات
دبلوم لمدة سنتين فاكثر بعد الثانوية في مجال ميكانيكا وهيدروليك المحركات والمركبات.
• إجادة السباحة
جندي أول فني مراقب إنشاءات – مساحة
دبلوم لمدة سنتين فاكثر بعد الثانوية في تخصص:-
1-الانشاءات
2- المساحة
• إجادة السباحة
جندي أول فني صيانة منشات
دبلوم لمدة سنتين
فاكثر بعد الثانوية في تخصص
1- تبريد وتكييف
2-تمديدات كهربائية
• إجادة السباحة
الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة (جندي)
اسم الوظيفة
المؤهل المطلوب
الشروط المطلوبة
ملاحظات
جندي إطفاء وإنقاذ
شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
جندي قائد ومشغل آليات
شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
• أن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية المفعول .
• إجادة السباحة .
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
جندي مفتش سلامة
شهادة الثانوية الصناعية ( قسم الكهرباء العامة -قسم ميكانيكا تشغيل الات التحكم الرقمي)
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص(تقنية كهربائية – تقنية ميكانيكية – تقنية كيميائية – تقنية تشييد )
جندي إداري
شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
• دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحاسب الآلي ومعتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (الحاسب الآلي أو السكرتارية أو الإدارة المكتبية).
جندي فني تصوير
شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى تخصص التصوير
جندي فني كهرباء محركات ومركبات
شهادة ثانوية صناعية (قسم كهرباء سيارات)
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (كهرباء سيارات)
جندي فني الكترونيات واتصالات
شهادة ثانوية صناعية (قسم الكترونيات والاتصالات )
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص(الكترونيات او الاتصالات)
جندي فني ميكانيكا محركات ومركبات
شهادة ثانوية صناعية (قسم ميكانيكا سيارات)
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص(ميكانيكا اوهيدروليك سيارات)
جندي فني مساحة
دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد بتخصص
مساحة
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص ( مساحة )
جندي فني تبريد وتكييف
شهادة ثانوية صناعية (قسم تبريد وتكييف)
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص(تبريد وتكييف)
جندي فني مطابع
شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص المونتاج وطباعة الاوفست وميكانيكي الات تصوير
جندي فني موسيقي
شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى
• إجادة السباحة
يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
ثالثا :- تعليمات هامة
• سوف يتم استبعاد أي متقدم يتضح عدم صحة المعلومات التي قام بإضافتها في سجل القبول بالإنترنت.
• عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائية حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة
• العمل في أي مكان من مواقع الدفاع المدني حسب الشاغر الملائم لتخصص المتقدم.
• ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعايير المحددة من اللجنة الإشرافية للقبول والتسجيل .
• اجادة السباحة لا تتطلب توفر شهادة ولا يمكن إضافتها في حقول الدورات .
رابعاً: المستندات المطلوبة
فـي حال ظهور اسم المتقدم ضمن قائمة القبول المبدئي – يجب إحضار صور مصدقه من المستندات التالية ضمن ملف علاقي مرتبه بالتسلسل:
• صورة مكبرة وواضحة من بطاقة الأحوال المدنية مكتوب عليها كامل البيانات والتوقيع عليها مع إحضار الأصل للمطابقة
• صور مصدقة بختم طبق الأصل للمؤهل العلمي من قبل (إدارة التعليم/قسم الاختبارات) أو الجهات التعليمية لمصدر المؤهل العلمي وإحضار الأصل للمطابقة .
• صوره مصدقة من شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها وإحضار الأصل للمطابقة .
• صورة من رخصة القيادة العمومي سارية المفعول للمتقدمين لوظيفة سائق مع احضار الأصل للمطابقة .
• عدد-6- صور شخصية ملونة مكشوفة الرأس مقاس 3*4 توضع في ظرف داخل الملف
• احضار نموذج طلب الالتحاق الذي تم طباعته عند التسجيل .
• طباعة نموذج الكشف الطبي المبدئي من الموقع والفحص لدى المراكز الصحية المختلفة أو المستوصفات الأهلية وارفاقه ضمن المستندات المطلوبة عند تحديد موعد اللجنة.
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