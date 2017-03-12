علمت مصادر أن نقاش حاد حصل ما بين رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي مع رئيس لجنة الحكام مرعي العواجي، بعد خسارة فريقه لنهائي ولي العهد أمام الاتحاد.
وبحسب “عين اليوم” فإن رئيس النصر سأل العواجي عن عدم تعيين طاقم حكام اجنبي بالكامل للنهائي فأجابه مسؤول الحكام بأن هذا القرار لا علاقة له به, ليرد الأمير فيصل بقوله اذا كان لعادل عزت قرار في هذا، سوف نتناقش معه لاحقاً.
من جانب أخر اشتعلت الأحداث وأصبحت اكثر سخونة في البيت النصراوي بعد خسارة الأمس, ووجهت الجماهير النصراوية سهام الانتقادات الحادة لرئيس النادي ولاعبي الفريق والمدرب بعد ظهور الفريق بمستوى باهت امام الاتحاد.
ومن جهته عقدت إدارة الكرة بنادي النصر اجتماعا خاص مع مدرب الفريق باتريس بعد نهاية المباراة وشهد نقاش طويل حول ما حدث للنصر في المباراة.
على صعيد التمارين عاود الفريق تدريباته ورفض المدرب إراحة اللاعبين بعد خسارة النهائي وشهد المران عدم حضور رئيس النصر الامير فيصل بن تركي بالإضافة الى غياب عمر هوساوي وخالد الغامدي بعذر من ادارة الكرة وغياب احمد الفريدي والحارس عبدالله الشمري دون عذر من الادارة .
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