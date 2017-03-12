رد مقدم برنامج “أكشن يا دوري” وليد الفراج، على تحميل بعض مشجعي الاتحاد له السبب في رفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور سعر عقد اللاعب محمود كهربا إلى 100 مليون يورو، قائلاً: “مرتضى يفتكر أني رئيس الاتحاد، والمشكلة إنه يعاند فيني، والاتحاديين قاعدين ياكلونها”.
وتندر الفراج خلال حلقة أمس (السبت)، على خطأ منصور، حينما ذكر أنه رفع سعر كهربا إلى 100 ألف يورو، قبل أن يستدرك ويقول إنه سيرفع سعره إلى 100 مليون يورو بعد هدفه في نهائي كأس ولي العهد، عارضاً شراء عقد اللاعب بالسعر الذي أخطأ فيه منصور في البداية، وإهداءه إلى جماهير فريق الاتحاد.
وسخر مقدم برنامج “أكشن يادوري” من الاتهامات الموجهة له من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في اتفاقه مع رئيس نادي الزمالك على رفع سعر اللاعب كهربا بهذا الشكل، وحصوله على عربون من الصفقة، مبدياً تعجبه من تلك الاتهامات التي وصفها بالباطلة.
وكان منصور قد وجه حديثه في مداخلة مع أحد البرامج الفضائية أول من أمس إلى الفراج، قائلاً: “إيه رأيك في (الرز)٬ بعد هدف كهربا سأرفع سعره إلى 100 مليون يورو”.
وفق “أخبار 24”.
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