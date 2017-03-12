وصلت مساء امس السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إلى جدة قادمة من العين استعداداً لمواجهة فريق الأهلي السعودي، يوم الإثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجوعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.
وحقق النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، 6 نقاط أمام أندية ذوب آهن الإيراني، بونيودكور الأوزبكي.وفق “الرياضية”.
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