أقام الدولي المصري محمد عبد الشافي لاعب النادي الأهلي مأدبة عشاء للاعبي والجهاز الفني بالنادي.
ونشر الأهلي صورا للاعب مع رئيس النادي أحمد المرزوقي والجهاز الفني واللاعبين.
وأقام اللاعب مأدبة العشاء احتفالاً بمولودته الجديدة.
أقام الدولي المصري محمد عبد الشافي لاعب النادي الأهلي مأدبة عشاء للاعبي والجهاز الفني بالنادي.
ونشر الأهلي صورا للاعب مع رئيس النادي أحمد المرزوقي والجهاز الفني واللاعبين.
وأقام اللاعب مأدبة العشاء احتفالاً بمولودته الجديدة.
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