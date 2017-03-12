وقفت عدسة الخرج اليوم على مشروع “إنشاء نفق على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع مدخل الهياثم في محافظة الخرج” والذي يملكه : بلدية محافظة الخرج ومن تنفيذ المقاول: شركة داثن للمقاولات ، ومدة المشروع الأصلية 3 سنوات ، وبعد التمديد أصبحت : 5 سنوات ، حيث تم بتاريخ استلام الموقع : 21/10/1433 ، وقيمة المـشروع الأصلية :قرابة 42 مليون وبعد التخفيض 40 مليونا ، والنسبة الحالية المنجزة حتى الآن 92%
ووقفت الصحيفة على بعض النقاط :
الهدف : هو تنفيذ وإنشاء نفق بمدينة محافظة الخرج ، تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع مدخل الهياثم 6 مسارات و3 خدمة . ويشمل ا لأعمال التالية:
1- تنفيذ أعمال الحفر والردم
2- تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة للجدران ا لأستنادية وبلاطات النفق.
3- تنفيذ أعمال السيول والمضخات ومصائد السيول وجميع ملحقاتها.
4- تنفيذ أعمال ا لنارة والكهرباء والفوانيس وجميع ملحقاتها.
5- تنفيذ أعمال الطرق )بدون الاسفلت( وأعمال الحواجز الخرسانية.
6- تنفيذ أعمال الرصفة والبلاط.
7- تنفيذ أعمال التكسية للجدران الاستنادية.
8- تنفيذ أعمال وسائل السلامة واللوحات الارشادية.
ووضع الأعمال حاليا بالمشروع كما يلي :
1- جاري ا لانتهاء من الاعمال الخرسانية للمشروع ، حيث تم ا لانتهاء من ) 98% ( منها ومنتظر ا لانتهاء منها خلال ( 20 ( يوم من تاريخه.
2- في بالجانب الشما لي جاري تركيب خط تصريف السيول المتبقي فرش من النفق بطول 550م حيث تم تركيب 70% من الخط.
3- جاري تكسير وإزالة طبقات السفلت والرصفة لمدخل ومخرج النفق لنهاء طبقات الطريق وتعديل المناسيب.
4- جاري إستكمال أعمال غرفة المضخات وغرفة التهدئة لربطها على خط تصريف السيول المنفذ سابقا.
5- متوقع فتح الطريق داخل النفق خلال ) 40 ( يوم، والبدء ي أعمال طريق الخدمة ف أعلى النفق يمين ويسا ر علما أن أعمال ا لسفلت ليست من ضمن نطاق عمل المشروع .
أما العوائق التي تمر بالمشروع منذ بدايته فقط انحصرت فيما يلي :
1- أعمال نزع الملكيات المتد ي حدود المشروع مما أدخلة فى الـ توقف العمل بعد إستلام الموقع وتوريد الحواجز الخرسانية للموقع والرفع المسا ي ح ووضع النقاط المساحية واستغرق ا لم ر مدة )ثمانية أشهر( إلى أن تم نزع الملكيات المتعارضة بمعرفة مالك الم ر شوع ممثلة ببلدية محافظة الخرج.
2- تباطئ شركة ا لاتصالات السعودية ) STC في نقل كابلات رغم المخاطبات العديدة لهم من البلدية والتنسيقات المتكررة معنا.
3- ترحيل كابلات شركة موبايلي من موقع الحفر.
4- ترحيل خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الحفر.
5- ترحيل ونقل كابلات الكهرباء )ضغط عالي ومتوسط( من موقع العمل الى خارج حدود الحفر.
6- تأخر سداد المستخلصات المعتمدة للمشروع .
7- تعديلات لبعض بنود العمال لصالح المشروع كتعديل حجم أنابيب تصريف مياه ا لمطار وعدد المضخات.
كما وجه مدير شركة داثن المهندس عبد الرحمن الغميجان ـ من خلال التواصل في الاستيضاح من بعض النقاط في الخبر ـ شكره الجزيل لرئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد البكيري على ما قدمه من دعم ومساندة وتذليل للعوائق والصعوبات ، كما شكر وكيل الشؤون الفنيةالمهندس متعب آل قعيد ، ومدير إدارة المشاريع ببلدية محافظة الخرج المهندس عامر العجمي .
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