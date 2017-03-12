وقعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي ممثلة بقطاع الأعمال عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية الرائدة في حلول إنترنت الأشياء MachinesTalk وحيث وقع الاتفاقية من جانب موبايلي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المهندس اسماعيل الغامدي ومن طرف شركة MachinesTalk العضو المنتدب المهندس نواف الشعلاني . بموجب هذه الاتفاقية ستوفر «موبايلي أعمال» مجموعة من منتجات الذكية والمبتكرة كإدارة الأساطيل والاصول لتلبي احتياج القطاعين الحكومي والخاص. كما تترجم هذه الاتفاقية جهود موبايلي في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في المملكة وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية لتقديم أحدث الحلول الرقمية والتقنية وتواصل ريادتها وابتكارها في تقديم حلول انترنت الأشياء.
وبهذه المناسبة نوه المهندس اسماعيل الغامدي – الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي “إن استثمارنا في التوسع في تقديم حلول إنترنت الأشياء والتي تنسجم مع استراتيجية موبايلي أعمال وسعيها المتواصل لدعم التحول الرقمي وتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030“
وستقدم هذه الاتفاقية عددا من الخدمات إضافة إلى حلول إنترنت الأشياء التى ستقدم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والتى تسخر التقنية في سبيل تحقيق فعالية التشغيل وخفض التكاليف وتحقيق قيم مضافة للمنظمات وسيتم البدء بتقديم خدمة إدارة الأسطول لتمنح العميل إمكانيات إدارة ومراقبة وتعقب مركبات الشركة ومساراتها أينما كانت وفي أي وقت. بالإضافة إلى الكثير من المزايا المصاحبة للخدمة كخاصية إدارة التنبيهات المسبقة عند تجاوز المركبات للمناطق المحددة أو تجاوزها للسرعة، وكذلك تزويد المستخدم بمواعيد الصيانة الدورية ومتابعة سائقي المركبات وإعداد التقارير الدورية.
وتعتمد موبايلي أعمال على بنية تحتية ذات كفاءة عالية لتوفير هذه الخدمات المبتكرة، وكوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لإدارة عدد كبير من مراكز بياناتها المنتشرة في المملكة، وتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات جعلت موبايلي تحتل مراتب الصدارة في هذا المجال على مستوى المنطقة
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