دشن معالي مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي جائزة الجامعة للتميز البحثي، والتي تنظمها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تأتي هذه الجائزة هادفة إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعة من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث الإبداعية الابتكارية مما يسهم في تحقيق التميز.
وحول مجالات الجائزة أوضح عميد البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي، أنها ستكون في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم الأساسية والتطبيقية، والعلوم الصحيّة.
كما بيّن الدكتور النهدي أن الجائزة ستكون في فروع التأليف والترجمة، وبراءات الاختراع ، والجوائز المحلية والعالمية والنشر العلمي.
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