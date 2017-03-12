بدأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتخاذ خطوات أساسية لتشجيع المواطنين والمواطنات لتملك منشآت خاصة بهم والعمل فيها بأنفسهم، وإتاحة مئات الآلاف من الفرص العملية والمهنية.
واتخذت الهيئة أكثر من 30 خطوة في هذا الجانب لتسهيل مزاولة الأعمال وتطويرها في مختلف المجالات، ووفقاً لصحيفة “المدينة” فإن من بين هذه الخطوات تحسين التنظيمات والإجراءات، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتحفيز الوصول إلى السوق.
كما تتضمن الخطوات توفير الدعم للمنشآت الناشئة، والتمويل الإقراضي والرأسمالي والتمويل غير المباشر، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال زيادة الوعي، إلى جانب تطوير الغرف التجارية، والجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج