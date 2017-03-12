تعتزم إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسمي التوجيه والارشاد إقامة (( ملتقى رفق الارشادي )) لخفض العنف في جميع مراحل التعليم المختلفة للبنين والبنات، وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي .
وذلك يوم الأثنين القادم الموافق ١٤/ ٦ / ١٤٣٨ هـ في في قاعة القصر للمؤتمرات. ويشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات والتي تستهدف منسوبي التعليم وأولياء الأمور والطلبة والمجتمع المحلي .
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