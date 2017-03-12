ذكر المشرف العام على صندوق التنمية العقاري المهندس أيهم اليوسف، أن نسبة المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم وصلت إلى 50% من أصل 500 ألف مقترض تحت مظلة الصندوق.
وأضاف اليوسف وفقا لـ”الجزيرة” أن 60% منهم يستحقون الدعم الكامل للقرض، مشيراً إلى أن تحديث المقترضين لبياناتهم يزيد من خيارات تلبية رغباتهم، والاستفادة من آليات وبرامج الصندوق الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه مع منتصف كل شهر ميلادي سوف يتم إعلان دفعة جديدة في جميع مناطق المملكة؛ ومن المتوقع أن يتم منتصف الشهر الحالي إعلان الدفعة الثانية التي تقدر بنحو 7700 قرض.
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