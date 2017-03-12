وثق مقطع فيديو محاولة فاشلة قام بها مواطن لاقتلاع جذع شجرة بواسطة سيارة دفع رباعي في إحدى المناطق البرية؛ حيث انكسر جزء من الجذع وحطم الزجاج الخلفي للسيارة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، جذع الشجرة وقد أوثق بحبلٍ متين ورُبط بالسيارة، وبينما حاول السائق جره بقوة بغية اقتلاعه من الأرض، تفاجأ بارتطام جزء من الجذع بالزجاج الخلفي، ليقوم بتحطيمه بالكامل، وسط ذهول الحاضرين.
وفق “أخبار 24”.
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