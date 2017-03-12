تفقد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم المظلات بساحات المسجد النبوي.
وأكد الشيخ السديس على أهمية مشروع مظلات المسجد النبوي في تحقيق الراحة والخشوع ووقاية الزائرين من المؤثرات المناخية الجوية ومن أشعة الشمس أثناء أداء المصلين لعبادتهم في ساحات المسجد النبوي ، موضحًا أن المسجد النبوي يحظى بدعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق أعلى المستويات ، لافتًا النظر إلى أن هذه الخدمات التي تترى في كل لحظة وفي كل حين تأكيد على ذلك ، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة – حفظهم الله – على ما يقومون به من دعم للحرمين الشريفين ، داعيًا المولى عز وجل أن يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وفي وقت سابق تحدث معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إلى موظفي الإدارات في المسجد النبوي عبر الجهاز اللاسلكي ، حاثًا العاملين في المسجد النبوي على بذل المزيد من الجهد لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بهذه الجموع والاهتمام بها والحرص على راحتهم وسلامتهم.وفق “صدى”.
وحث معاليه الجميع على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر بعد رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ، موصيًا الجميع بتقوى الله والجد والاجتهاد في العمل والسير على خطط موضوعة والاهتمام برقي الإنسان ليتناسب مع رقي المكان .
وأكد الشيخ السديس أنه يجب أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المشرقة لدولتنا رعاها الله ، معربًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة على الجهود المباركة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي وزوار المسجد النبوي .
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