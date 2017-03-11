أعلنت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن مساء اليوم السبت عن تعليق الدراسة غدا الأحد في جميع مدارس التعليم العام.
وذكرت الإدارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” أنه نظرا لاستمرار تأثير العاصفة الرملية فقد تقرر تعليق الدراسة في مدارس محافظة حفر الباطن ليوم غد الأحد حفاظاً على سلامة منسوبيها.
وأضافت أن التعليق يشمل كل مايتبع تعليم حفر الباطن أي مدارس القاعدة والذيبية والقيصومة وبقية الهجر التابعة لتعليم حفر الباطن.وفق “أخبار 24”.
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