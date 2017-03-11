كشف رجل المرور العريف عبدالله عسيري، المعتدى عليه من سائقي الدبابات النارية في كورنيش جدة اليوم (السبت)، تفاصيل جديدة عن الحادثة، التي تداول مقطع لها، وشهدت محاولة دهسه من قبل أحد السائقين.
وأوضح عسيري، أن ما لم يظهر في المقطع هو أنه استوقف أولا إحدى الدراجات النارية، وكانت واضحة خلف الجيب، كما أوقف قائدها في الجهة الأخرى من السيارة الرسمية، وأن أحد المواطنين ساعده في ذلك وتم سحب الدباب.
وأضاف أن ما قام به، دفع باقي راكبي الدبابات إلى التجمع حول سيارته الرسمية والخاصة بالمرور السري بأعداد كبيرة، وكانوا يسبونه ويرجمونه، كما رجموا بعض المواطنين الذين كانوا يقومون بالتصوير من الجهة المقابلة للطريق.
وأشار، وفقًا لـ “عين اليوم”، إلى أن السيارة الرسمية قد تضررت جراء الرجم بالحجارة، وأن إصابته التي نتجت عن محاولة دهسه بالدباب، تمثلت في كدمات بسيطة نتيجة السقوط على الأرض.
ووجه عسيري الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لاطمئنانه عليه، وتوجيهه بسرعة القبض على المعتدين، كما وجه الشكر للمرأة التي قامت بتصوير الحادث والتبليغ عنه للجهات المعنية.
وقال خالد عسيري أخو العريف عبدالله، إنه كان متجهًا لعمله في نفس المنطقة التي وقع بها الحادث، وسمع صوت الدبابات المزعج الذي يشبه إطلاق النار، فتوجه إلى هناك حيث تواجد حوالي 40 شخصًا، وفوجئ بأن أخاه هناك، والذي أخبره بأن يبقى عند الدباب، ليتابع هو مطاردة سائقي الدبابات، إلا أنه فوجئ بأحد السائقين يحاول دهس أخيه.
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