أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم النظام الجديد للائحة حماية عملاء شركات الطيران العاملة بالمملكة، والتي سيتم العمل بها بعد 3 أشهر من الآن.
وتضمنت المادة الثامنة عشرة من اللائحة كل ما يتعلق بالإعلانات والأسعار التي تنشرها الشركات الجوية الناقلة حيث ألزمتها بمبدأ الشفافية المطلقة في إعلاناتها عن الرحلات والخدمات، وأن يكون الإعلان عن سياساتها وإجراءاتها باللغة العربية مع أي لغة أخرى.
وأوضحت المادة المذكورة أنه يجب على الناقل الجوي عدم تقديم معلومات مضللة عن الأسعار عند الإعلان عنها، وعليه إتاحة جميع أسعار الخدمات للاختيار منها عند الحجز الآلي، والكشف عن أي أسعار إضافية على السعر المعلن في نفس الإعلان وبوضوح.
واعتبرت المادة 18 الأسعار المعلن عنها أنها الأسعار الإجمالية، ولا يحق إضافة أية رسوم أخرى عليها، مالم يُعلَن عن ذلك صراحة، كما يجب على الناقل عند القيام بالحجز، إيضاح الرسوم المترتبة عند إجراء أي تعديلات على الحجز بعد تأكيده.وفق “أخبار 24”.
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