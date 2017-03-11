وجّه طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، انتقادًا شديدًا لإدارة النادي في أعقاب خسارة لقب بطولة كأس ولي العهد.
وقال في مقطع مصور انتشر بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنه يتحدث بصفته مشجعًا لنادي النصر وليس كعضو شرف لأنه لم يسدد عضويته. وقال بما أنه يتحدث كمشجع فمن حقه أن يقول ما يريد للتعبير عن مشاعره.
وأكد “الرشيد” أن هذا ليس نادي النصر الذي عشقه وشجعه، “بل هذا نادي الرئيس وأصدقائه فقط لا غير” حسب تعبيره.
وأضاف أن هناك أشخاصًا يصورن أي شخص ينتقد الأوضاع الحالية بدعوى أنه ينتقد الكيان دون النظر للانتقاد وما إذا كان صحيحًا أم باطلا.
وعبر الرشيد عن حزنه لخسارة النصر أمام الاتحاد، وخروج الجماهير حزينة على الرغم من قدرة الفريق على الانتصار والفوز، مطالبًا إدارة النصر بالرحيل إذا لم تكن قادرة على التحكم في عواطفها، ومؤكدًا أن النصر لن يقف على أحد، مشيرًا إلى أن مَن جاء بالإدارة الحالية قادر على أن يأتي بخير منها، لأن “نادي النصر به رجال”.
وفق “أخبار 24”.
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