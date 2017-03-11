قدم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر التهنئه الي نادي الاتحاد عقب الفوز بكأس ولي العهد.
هذا و قد حقق الاتحاد فوزاً صعباً و غالياً علي نظيره بنادي النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعه علي ستاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس ولي العهد.
و قال بن تركي :” الاتحاد و النصر عينان في رأس .. لا زلنا ننافس على الدوري و كأس الملك”.
ومن جانبه قال حاتم باعشن رئيس الاتحاد :” النصر قدم اليوم مباراة جيدة و نتمني لهم التوفيق في باقي البطولات هذا الموسم”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج