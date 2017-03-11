خاطبت إدارة إحدى المدارس بجدة مدير إدارة التربية الخاصة بعد اكتشاف خطأين طباعيين في مقرر الكتابة والأناشيد في معاهد وبرامج التربية الفكرية للعام الدراسي الحالي.
وجاءت مخاطبة مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للإدارة بعد أن اكتشف أحد معلِمي التربية الخاصة بالصف الثالث الخطأين في أنشودة بعنوان “بلادي”، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإنه بدلاً من كتابة كلمة “أهواها” كُتبت “أهاها”، وكان الخطأ الثاني في كتابة كلمة “حة” بدلاً عن كلمة “حرة”.
وأبانت المدرسة أن الخطأين غيَّرا المعنى بما لا يُوصل الدرس المطلوب، خاصة أن القصيدة تهدف لغرس حب الوطن في نفوس الطلاب.
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