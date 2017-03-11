هنأ محافظ الخرج، شبيلي آل مجدوع، أهالي مركز الدلم بصدور الموافقة السامية على تحويله إلى محافظة.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس ومنسوبو بلدية الدلم أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للبلدية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).
وتبعد الدلم عن الخرج حوالي 20 كلم في الجنوب الغربي، وعن مدينة الرياض بحوالي 100 كلم، وتقع بين خطى الطول 47 و48 درجة، شرق خط جرينتش، وما بين خطى الطول 23.5 و24.5 درجة شمال خط الاستواء، وترتفع عن مستوى سطح البحر 1360 قدمًا.وفق “عاجل”.
ويقدر عدد سكان الدلم بـأكثر من 70 ألف نسمة، وفق آخر إحصائية رسمية.
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