في بادرة طيبة، وعد مواطن في محافظة ضمد بمنطقة جازان ابن أخيه بأن يزوجه ابنته مستقبلا إذا رغب في ذلك وأن مهرها مختلف تماما عما اتفقت عليه الأعراف؛ بحيث يكون إتمامه لحفظ كتاب الله عز وجل هو مهرها.
وأعلن الشيخ علي بن موسى شبير أحد سكان وأعيان قرية الحدبة بمركز الشقيري التابعة لمحافظة ضمد عن مبادرته الفريدة أمام رئيس مركز الشقيري علي الجبيلي وجموع من المشاركين والحاضرين حفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم المعد لتكريم حفظة كتاب الله.
وقال شبير، “إنني قد خطبت لابن أخي الطالب عبد الرحمن بن إبراهيم شبير أعز بناتي لتكون زوجة له مستقبلا إذا وافق على هذا الأمر معتبرا أن إتمامه لحفظ كتاب الله عز وجل هو مهر لابنته تقديرا له على حرصه واهتمامه بحفظ القرآن الكريم وحصوله على إجازة معتمدة في القراءات “.
وبارك رئيس مركز الشقيري للشيخ شبير هذه المبادرة الطيبة التي تعد من الحالات النادرة في وقتها ومضمونها في زمن اختلفت فيه المظاهر الاجتماعية بكل أنواعها وأشكالها متمنيا أن يبارك لابنته وابن أخيه وأن يتحقق مراده في زواجهما مستقبلا .
وكان رئيس مركز الشقيري علي الجبيلي كرّم حفظة كتاب الله وعددهم ثلاثة طلاب مع أولياء أمورهم بمكتبه وقدم لهم الجوائز والهدايا القيمة بحضور عدد من أعيان ومشايخ الشقيري ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم ومدير إدارة الإرشاد والتوجيه بوزارة التعليم الشيخ عبد الرحمن الدوسري.وفق “عاجل”.
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