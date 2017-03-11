قالت مصادر إن الجماعات الإرهابية، استخدمت السيارة التي كان يستقلّها المطلوب الأمني “مصطفى المداد” عند رصده أمس الأول الخميس، في تنفيذ خمس عمليات إرهابية، من بينها اختطاف القاضي محمد الجيراني.
وأوضحت أن السيارة – وهي من نوع “فورشنر”- استُخدمت في المحاولة الفاشلة لاغتيال عمدة تاروت عبدالحكيم كيدار، مبينةً وفقاً لصحيفة “مكة” أن آخر الجرائم التي نُفذت بالسيارة كانت إحراق الصراف الآلي ببلدة أم الحمام بالقطيف.
يذكر أن الأجهزة الأمنية رصدت الإرهابي “المداد” في أحد أحياء محافظة القطيف، وطلبت منه التوقف، غير أنه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ ما استوجب التعامل معه، حيث قُتل في المواجهة وتعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة.
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