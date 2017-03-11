كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة وافقت على عودة أحد الدعاة المشهورين للمشاركة في الأنشطة الدعوية الوعظية والإرشادية، بعد إيقافه ومنعه من إلقاء المحاضرات الدعوية لعدة سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقاً لـ”مكة”، إلى أن الداعية كان قد مُنع من إلقاء المحاضرات والمشاركة في المناشط الدعوية، بعد مشاركات وعظية له تتعلق بالسياسة والشؤون العامة في البلاد.
وجاءت الموافقة على عودة الداعية المذكور للمشاركة في المناشط الدعوية والإرشادية، بعد تقديمه عدة التماسات؛ إذ سُمِح له أولاً بالإلقاء دروس في مكة وجدة وحائل والدمام، ثم سُمِح له لاحقاً بالمشاركة في المناشط الوعظية والدعوية بجميع المناطق، شريطة أن تبتعد مشاركاته عن الأمور السياسية والشؤون العامة.
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