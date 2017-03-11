شهد عددٌ من محافظات ومراكز منطقة القصيم موجة من الغبار الكثيف مصحوبة برياح شديدة، بدأت منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم السبت، وتسببت في سقوط عدد من الأشجار واللوحات الإعلانية بالطرق.
وعلى أثر ذلك، تدنت مستويات الرؤية في عدد من المراكز، ما اضطر الكثير من المواطنين والمقيمين لملازمة منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة.
وباشرت الأجهزة المرورية وفرق الأمانة عدداً من المواقع، لإزالة الأشجار واللوحات المتساقطة من على الطرق؛ وذلك لمنع تسببها في وقوع حوادث.
كما عملت الإدارة العامة للنظافة بأمانة المنطقة على إزالة الأتربة التي تراكمت بالطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة أي عوائق بها؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.وفق “أخبار 24”.
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