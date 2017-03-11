بدأ فريق عون الإنقاذي، بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، البحث عبر الطائرات الشراعية والسيارات عن ضابط مفقود منذ ستة أشهر في منطقة زراعية محاطة بالجبال بين الطائف والجموم.
وقال المتحدث باسم الفريق “بندر التميمي” إنهم بدأوا في عمليات البحث قبل يومين، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنهم نفذوا حتى الآن أربع جولات بالطائرات الشراعية، دون العثور على أي أثر للضابط المفقود، حيث لا يزال الفريق يواصل البحث.
وكان الضابط قد خرج من مقر عمله، في شهر ذي الحجة من العام الماضي وهو بحالة جيدة، وقد عثرت الأجهزة الأمنية على سيارته متوقفة بشكل طبيعي في المنطقة الزراعية ولا توجد أي آثار عراك أو اعتداء.
وقد شُكّلت حينها لجنة للبحث عنه ولكن دون جدوى، فيما استبعدت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية وراء اختفائه.
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