ذكرت مصادر أن أعداد السعوديات العاملات بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية بلغت 113 سيدة، لتُسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة تقارب الـ20% عن الأرقام التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية بإحصائية رسمية عام 2015؛ حيث وثّقت شغل 87 امرأة لوظائف دبلوماسية.
وأوضحت المصادر، طبقاً لـ”عكاظ”، أن الأرقام الجديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، خاصةً أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد طالبات التعليم العالي والمبتعثات بالخارج، وكذلك تولي عدد كبير من السيدات لمناصب قيادية على مستوى مؤسسات اقتصادية ضخمة.
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