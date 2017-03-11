ذكرت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من صدّ هجوم نفذته ميليشيات الحوثي بالقرب من مركز الطوال الحدودي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح.
وأشارت المصادر، إلى أن القوات المسلحة رصدت تحرك الميليشيات نحو الشريط الحدودي، ودخلت في اشتباكات معها، أسفرت عن مقتل العشرات من العناصر المعادية؛ حيث تم قنص عددٍ منهم وقصف الموقع الذي يتحركون فيه بالمدفعيات وطائرات الأباتشي.وفق “أخبار 24”.
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