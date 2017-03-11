صافح ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أمس (الجمعة)، عدداً من أبناء شهداء الواجب بمختلف القطاعات الأمنية، ضمن مراسم تسليمه كأس ولي العهد لفريق الاتحاد.
وحظيت لحظة استقبال الأمير محمد بن نايف لأبناء الشهداء الذين صعدوا إلى منصة التتويج للسلام عليه، باهتمام كبير من المتابعين للمباراة النهائية، فيما وثقت عدسات المصورين تلك اللحظة بكامل تفاصيلها، وأظهرت حرص عدد من أبناء الشهداء على التقاط صور “سيلفي” مع ولي العهد.
وفق “أخبار 24”.
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