يدفع الأطفالَ فضولٌ يوقعهم دائما في أوضاع غريبة وشائكة، وفيما ينتهي بعضها بكوارث ومآسٍ قد لا يكونون السبب فيها، يأتي البعض الآخر طريفا ويوحي بكمية المشاغبة التي يتميزون بها.
ويتكفل الدفاع المدني على الدوام بالاستجابة لأي بلاغات بخصوص الأطفال، مهما بلغ صغرها وقلت خطورتها، ويوثقونها أحيانا بنشر صور الحالة، للتوعية غالبا، ما يسمح بمشاهدة مواقف غريبة لأطفال في أوضاع لا تعلم كيف أوقعوا أنفسهم فيها.
الغسّالات:
ربما أكثر الحوادث الغريبة التي يوقع الأطفال أنفسهم فيها، هي الغسّالات، ربما لجاذبية حركتها التي تغريهم بتجربة الدوران، وقد نشر الدفاع المدني على امتداد الفترة الماضية حالات كثيرة لاستخراج أطفال من مختلف أنواع الغسّالات.
العلب على الرأس:
يثير فضولَ الأطفال إمكانيةُ تغطية رؤوسهم بمختلف الأشياء، ولا تردهم عن ذلك إلا التجربة، حيث يؤدي ذلك أحيانا إلى علوق رأسهم بذلك الشيء، مثل علبة حليب “نيدو”.
الدخول في التجاويف:
لا يتوقف الفضول في محاولة إدخال رؤوسهم في تجاويف العلب، ولكن الفضول يدفعهم إلى التساؤل عن إمكانية ولوجهم بكامل أجسادهم في أشياء أخرى، مثل قدر مخصص للحليب، أو نشّافة تابعة لمغسلة.
“الدرابزين”:
أي شيء مجوف، فإنه يثير فضول الطفل بتوقع قدرته على اختراقه، وفرجات “الدرابزين” على السلالم تعد شيئا مغريا بالفعل، حيث يحاول الطفل إقحام رأسه في التجويفات، ليؤدي أحيانا إلى علوقه بشكل غريب.
وضعيات أخرى:
يمتد هذا الفضول الخطير والطريف في نفس الوقت، ليشمل العلوق في أحواض، أو “جنط” كفر، أو أنابيب توصيل، أو “صواميل”.وفق “أخبار 24”.
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