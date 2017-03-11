حقق نادي الاتحاد كأس ولي العهد اليوم (الجمعة)، بعد تغلبه على نظيره النصر في المباراة النهائية بالرياض بهدف للاشيء.
وتقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة 16 من المباراة مهاجمه المصري محمود كهربا، وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، رغم الضغط الهجومي الذي مارسه النصر على دفاع الاتحاد.
بهذه النتيجة تُوج نادي الاتحاد بطلاً لكأس ولي العهد، بعد آخر تتويج له بالكأس ذاتها عام 1991 أمام النصر أيضاً، وتوج الفريق وقتها بركلات الترجيح.
وفق “أخبار 24”.
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