وج الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين فريق الاتحاد بكأس ولي العهد، مساء امس الجمعة، بعد فوزه على النصر بهدف للاشيء، باستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وسلّم سموه لاعبي الاتحاد والجهاز الفني والإداري الميداليات الذهبية، بعد حصولهم على المركز الأول، وذلك عقب حصول لاعبي النصر على الميداليات الفضية، فيما قدم رئيس الاتحاد حاتم باعشن للأمير محمد بن نايف هدية، عبارة عن بيت من بيوت مكة القديمة.
وقام نائب الملك بتسليم قائد الاتحاد أحمد عسيري ورئيس النادي حاتم باعشن الكأس، إعلانا لتتويجه رسمياً بطلاً لكأس ولي العهد، ومن ثم تم عزف النشيد الوطني.
وفق “أخبار 24”.
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