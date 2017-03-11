أظهرت لقطة من احتفال لاعبي وإداريي فريق الاتحاد لحظة وفاء مؤثرة، حينما حمل الرئيس الاتحادي حاتم باعشن صورة للرئيس الراحل أحمد مسعود.
واتجه باعشن للجماهير الاتحادية التي اكتظ بها استاد الملك فهد بالرياض، ولوّح بصورة لفقيد نادي الاتحاد الرئيس السابق أحمد مسعود، في لقطة توحي بأن الفضل للرجل الذي رحل قبل أن يرى هذا التتويج الذي جاء بمساعدته.
وقد انتشرت مظاهر التذكر للفقيد الذي رحل في سبتمبر من العام الماضي أثناء رحلة مع الفريق إلى تركيا على امتداد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رأت فيه أحد أسباب الفوز بالبطولة، وأهدتها إليه، داعية بالرحمة والغفران له.
وفق “أخبار 24”.
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