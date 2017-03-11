قدم نجم نادي الهلال السابق، فيصل أبوثنين، تهنئته إلى جماهير العميد بعد تحقيق لقب كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخ النادي، مؤكدا أن البطولة مستحقة، وأن نجم المباراة كان لاعب الوسط الاتحادي جمال باجندوح.
وكان الاتحاد قد تغلب على النصر في نهائي كأس ولي العهد بهدف حمل توقيع محمود كهربا، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، واستطاع الفريق الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.
وقال أبوثنين عقب نهاية اللقاء من خلال حسابه الشخصي على تويتر: “الف الف مبروك للعميد بطولة مستحقة وجهود مباركة رحم الله احمد مسعود مازرعه يحصد ثماره.. جمال باجندوح نجم النهائي روح وقتالية وتفاني”.وفق “النادى”.
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