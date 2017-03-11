فتحت جماهير نادي النصر، النار على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق العاصمي، بعد خسارة كأس ولي العهد اليوم الجمعة، أمام فريق الاتحاد الذي نجح في التتويج بالبطولة، بعدما فاز بهدف نظيف سجله المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا”.
وانتقدت الجماهير النصراوية، الأخطاء الكثيرة للمدرب الفرنسي في إدارة المباراة الختامية للبطولة، خصوصًا في التشكيل الذي لعب به الفريق، وطريقة إدارته وتأخر بعض التغييرات، وعدم إجادته لقراءة المنافس، بالرغم من التراجع الكبير للفريق الاتحادي الذي لعب بشكل دفاعي طيلة اللقاء.
وتذكر الجمهور النصراوي، المدرب السابق للفريق زوران ماميتش الذي صنع فريقًا قويًا يضم لاعبين شباب وصغار السن مثل عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي، واللذان أبعدهما كارتيرون عن تشكيلة الفريق لصالح لاعبين آخرين، وأعاد القائد حسين عبدالغني الذي لم يستعيد الفورمة الفنية العالية حتى الآن.
كما كانت مشاركة عبدالله العنزي محل تساؤلات الجماهير النصراوية، خصوصًا أنه لا يقدم أفضل مستوياته منذ فترة طويلة، وكان وليد عبدالله الأجدر بحراسة العرين في تلك الموقعة الصعبة، خصوصًا بعدما تألق مع الفريق في المباريات التي شارك فيها بشكل أساسي.وفق “أخبار 24”.
كما انتقد عشاق النادي العاصمي، تأخر الدفع بـ”أحمد الفريدي” وعدم إشراكه في بداية اللقاء، خصوصًا أنه الأفضل في صناعة اللعب بدلًا من لاعبين آخرين، لم يقدموا أي مستوى يُذكر.
ولن يكون بمقدور الإدارة النصراوية إقالة كارتيرون الآن، خصوصًا أنه من الصعب إيجاد مدرب قوي في وسط الموسم، كما أن التعاقد معه ينتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
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