استطاع قائد الاتحاد السابق محمد نور ان يحوز على كل الاهتمام وهي يرافق فريق الاتحاد في لقاء نهائي كاس ولي العهد حيث تفاجئ المتابعون للقنوات الرياضية الناقلة للمباراة بوضع الكاميرا على محمد نور وهو ينتظر زملاءه اللاعبين في غرفة الملابس حيث شكلت هذه اللقطة فرحة كبيرة بين الاتحاديين وجميع محبي هذا اللاعب الكبير الذي يجمع على محبته كل عشاق كرة القدم , واستقبل نور زملائه بالدموع في غرفة الملابس بعد ان اهدوه كاس البطولة لجميع الاتحاديين.وفق “النادى”.
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