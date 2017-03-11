أعلن الأمير الوليد بن طلال مساء امس (الجمعة) عن رصد مكافأة مليون ريال للفريق الفائز بكأس ولي العهد، مؤكدا أنه لا يوجد خاسر بحضور نائب خادم الحرمين.
وقال الوليد على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “بحضور أخي سمو ولي العهد لا خاسر في مباراة الليلة وأكافئ الفائز بالكأس بمليون ريال”.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر نظيره الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في نهائي الكأس، مساء اليوم الجمعة.وفق “أخبار 24”.
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