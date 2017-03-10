شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في برنامج “افتح يا سمسم”، حيث ظهر وهو يروي قصة للأطفال الصغار.
وظهر الشيخ عبدالله في المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر” وهو ممسك بكتاب قصص أطفال ويقرأ منه قصة “سنان ورحلة الأرقام” بينما يجلس قبالة مجموعة من الصغار.
وجاء حضور الشيخ عبدالله بن زايد برنامج “افتح يا سمسم” لحثّ الأطفال على القراءة، دعما لمبادرة العطاء سعادة، التي أطلقتها عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة في الإمارات.
وفق “أخبار 24”.
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