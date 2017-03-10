اختتم المهرجان الترفيهي الرابع بمحافظة الخرج والذي ينظمه “اسطبل كرم الخيل” عصر امس الخميس بحضور كثيف مميز ، بتواجد العائلات التي حضرت الفعاليات من وقت مبكر .
بدأت المنافسات بين الفريقين الاخضر والازرق عند الخامسة عصرا ، وكان التنافس في كل من الالعاب : (كسر الوقت ، الرديف ، اشعال الشعلة ، السيف) ، انتهت بفوز الفريق الازرق .
تخلل الالعاب استعراض بركوب الخيل لعدد من المتخرجين حديثا من مدرسة الاسطبل ، يعكس مدى ما تعلموه من فنون وقواعد في ركوب الخيل .
وعن نجاح المهرجان تحدث الاستاذ عبدالله العثمان المؤسس والمشرف العام على الاسطبل قائلا :
“نحمد الله سبحانه على نجاح النسخة الرابعة للمهرجان بدون اصابات او مفاجآت ولله الحمد ، كما نلاحظ الاعداد المتزايدة في كل نسخة ، وخاصة تواجد العائلات الذين يعتبرون هذا المكان متنفسا لهم .
كما أننا في ادارة الاسطبل جهزنا كافة التجهيزات والاستعدادات للمهرجان وأماكن الجمهور والعائلات ، وكذلك قدمنا عددا من الاشتراكات المجانية لتعليم ركوب الخيل .
وختاما نشكر كل من ساهم من الشباب الذين حضروا واستعدوا ، كما أشكر لجنة التحكيم وصحيفتي الخرج اليوم الالكترونية وصحيفة اليمامة الالكترونية”
لاحظت الخرج اليوم غياب الجهات الراعية عن هذه الفعالية الرائعة والتي تخدم عددا كبيرا من الشباب ويحضرها عدد كبير من الجماهير ، وتتمنى تواجدها في المناسبات القادمة .
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