انضم مهاجم الهلال عمر خربين لقائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف بالبطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة مساء أمس للمباراة الثانية على التوالي، وانضم خربين إلى كل من أسامة هوساوي والخيبري وإدواردو والعابد، المهددين بالإيقاف عن مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، في حال حصول أي منهم على بطاقة في مواجهة الرائد بالجولة المقبلة، في حين لن يتمكن عبدالله الحافظ من المشاركة في مباراة الرائد، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.وفق “الرياضية”.
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خربين ينضم للمهددين بالإيقاف بالبطاقات الصفراء
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