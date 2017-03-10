أوضح مصدر أنه حال دخل 59 ألف مشجع إلى ملعب الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة النصر والاتحاد اليوم في نهائي كأس ولي العهد، سيدفعون أكثر من أربعة ملايين ريال، وسيجني اتحاد القدم السعودي ما يقارب أربعة ملايين ريال من صافي الدخل إضافة إلى مليوني ريال، القيمة التسويقية والإعلانية.
وفصّل مصدر مقرب من شركة صلة “الشركة المشغلة” للمباراة أن الاتحاد سيجني ما يقارب 750 ألف ريال من بيع 500 تذكرة منصة ذهبية “1500 ريال للتذكرة الواحدة” فيما سيجني 700 ألف ريال من بيع 700 تذكرة منصة فضية “ألف ريال”، أي بواقع 1.450 مليون ريال، والمتبقي 57.8 ألف تذكرة خاصة بالدرجة الموحدة وقيمة التذكرة 45 ريالا، بإجمالي 2.6 مليون ريال.
وحذر مسؤول صلة الجماهير من الوقوع في مكيدة السوق السوداء والغش الذي ينشط في هكذا مباريات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها ظاهرة عالمية ولا يستطيع أحد التصدي لها، وقال: “سيستغل البعض نفاد التذاكر وقد يبيعها بأسعار مضاعفة؛ وهذا الأمر لا نستطيع التحكم به، لكننا بدأنا البيع من أربعة أيام حتى تتاح الفرصة للجماهير شراء التذاكر بشكل مباشر حتى لا يتم استغلالها”، مؤكدا أن الختم موجود على التذاكر حتى يحذر الجمهور الراغب في شرائها، وأن البيع مستمر حتى اليوم في ملعب الملك فهد الدولي.وفق “الاقتصادية”.
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