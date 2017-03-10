أوضح اللاعب عمر السومه ، أن فوز فريقه على فريق الوحدة، كان مهماً، وقال السومه: الحمدلله على الفوز المهم، خاصة أنه جاء بعد ثلاث جولات لم نحقق انتصارا وهذه أول مرة تحدث لي مع الأهلي منذ ثلاثة مواسم، ولكن هذا هو حال الكرة.
كل اللاعبين لديهم انخفاض في المستوى، و لدينا فترة توقف بعد مواجهة العين ، ستكون فرصة للجهاز الفني والإداري للعمل على عودة الفريق.
وأضاف: الدوري أصبح الأمل به ضعيفا، ولكن سنلعب من أجل اسم الأهلي وتحقيق الانتصارات.وفق “أخبار 24”.
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