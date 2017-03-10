يرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادي النصر محمد السهلاوي , أنّ مواجهة الاتحاد هامة في مسيرة العالمي هذا الموسم ؛كونها تأتي في منعطف صعب , وجمهور العالمي متعطش للقب .
وأشار “السهلاوي” إلى أنّ: هناك شخص يأتي قبل المباريات الحاسمة ويخبره بأنه سيسجل ، وغالباً ماتصيب توقعاته.
هذا ويخوض النصرمواجهة حاسمة أمام الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد والتي ستقام غدا الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ,ويطمح العالمي في حصد القب لإسعاد جماهيره .
وفق “أخبار 24”.
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