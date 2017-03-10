أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، اليوم (الجمعة)، عن تعرض أحد قطارات الركاب لحادث محدود على بعد 40 كيلومتراً جنوب محطة القصيم.
وأوضحت أن القطار اصطدم بجمل سائب، بعد تعدي بعض الأشخاص على حرم الخط الحديدي وقطعهم للسياج الحامي، ما أدى لدخول عدد من الجمال السائبة.
وأكدت “سار” عدم تعرض الركاب لأي أذى، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت في تأخر القطار عن موعد وصوله المحدد، ولافتة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، مشددة على أنها ستلاحق المعتدين على السياج قضائياً.
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