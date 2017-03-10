قُتل المطلوب الأمني لوزارة الداخلية “مصطفى المداد”، وتعرض رجل أمن لإصابة بسيطة، في عملية لقوات الأمن بمحافظة القطيف أمس الخميس.
وصرّح المتحدث الأمني للوزارة أنه تم رصد المطلوب “مصطفى علي عبدالله المداد”، المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة، بأحد أحياء محافظة القطيف أمس.
وأضاف أنه حينما طُلب منه التوقف؛ بادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ولم يمتثل لكل النداءات التي وُجهت له بتسليم نفسه؛ ما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف؛ ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة، ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا، ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم، وتجدد الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم.
وأهابت وزارة الداخلية بكل مَن يتوفر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم على الهاتف رقم (990)، علماً أنه سوف يسري بحق المبلّغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً.وفق “أخبار 24”.
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